Рух новых сил заявил о поддержке Зеленского и готовности к совместной работе Сегодня, 12:07 Цей матеріал також доступний українською НВ Давид Сакварелидзе НВ

Соучредитель партии Рух новых сил Давид Сакварелидзе заявил, что политсила поддерживает президента Владимира Зеленского и готова «переходить к конкретной работе».

«Мы уважаем команду Зеленского, самого Зеленского, мы рады его победе, мы его всячески поддерживали и поддерживаем, поэтому сейчас уже надо переходить к конкретной работе», — заявил он в интервью Радио НВ, комментируя отказ лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко УДАР.

Сакварелидзе заявил, что в ближайшее время партия Рух новых сил объявит, с кем объединится для участия в выборах в Верховную Раду Украины 2019 года.

Ранее политик рассказал, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отказался возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко УДАР после консультаций со сторонниками собственной политсилы Рух новых сил.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

СМИ вначале писали что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко. Однако накануне стало известно, что Саакашвили не согласился возглавить УДАР на парламентских выборах.