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Кличко предложил Саакашвили возглавить УДАР, не советуясь с партией — СМИ

Сегодня, 10:44
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Кличко предложил Саакашвили возглавить УДАР, не советуясь с партией — СМИ - фото

НВ

Кличко не советовался с УДАРом, предлагая Саакашвили возглавить партию

Мэр Киева Виталий Кличко договаривался с Европейской Солидарностью о совместном походе на парламентские выборы, однако достигнутые договоренности сорвались, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что в конце мая Европейская Солидарность и УДАР уже договорились о совместном походе на парламентские выборы. Но спустя несколько дней Кличко записал видеообращение, в котором заявил, что УДАР будет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду и предложил возглавить его партию Михеилу Саакашвили.

В команде Порошенко действия Виталия Кличко считают нелогичными.

«Мы безусловно хотели, чтобы Виталий Кличко принял решение и интегрировался в Европейскую Солидарность. Это было бы логично, поскольку вся команда Кличко работала в команде Петра Порошенко на президентских выборах. Нелогично было бы после всего этого разделиться, но Виталий Владимирович принял другое решение. При этом с большей частью команды Кличко мы продолжаем работать и они будут интегрированы в избирательный процесс на досрочных парламентских выборах», — рассказал Сергей Березенко.

По информации РБК-Украина, договоренности между Солидарностью и УДАРом предусматривали два главных условия. Первое — в первую «сороковку» списка ЕС должны были включены 13 ударовцев. При этом в команде Порошенко в списке не должно быть людей из близкого окружения Кличко, в частности, действующих народных депутатов Артура Палатного и Валерия Ищенко. Второе условие заключалось в том, что, либо сам Кличко, либо его брат Владимир должны войти в первую пятерку партии Порошенко.

«Мы достигли согласия. Но после этого он собрал ударовцев и сначала сообщил, что УДАР идет отдельно. Потом — что УДАР и вовсе никуда не идет, а только поддержит своих мажоритарщиков. Затем, несколько дней спустя, не советуясь с УДАРом, он записывает видео, где предложил Саакашвили возглавить УДАР на выборах», — рассказывает один из депутатов от Солидарности.

В итоге Виталий Кличко заявил, что его политсила не будет выдвигать кандидатов на выборы в Верховную Раду по партийному списку, а пойдет только по мажоритарным округам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

В свою очередь Саакашвили отказался от предложения Кличко.

Теги:   Михеил Саакашвили Виталий Кличко УДАР

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