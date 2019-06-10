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Выборы в ВР: Лидирует Слуга народа, партии Вакарчука и Смешко на грани прохода — опрос

Сегодня, 12:34
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Выборы в ВР: Лидирует Слуга народа, партии Вакарчука и Смешко на грани прохода — опрос - фото

Радио Свобода

Шансы на проход в Раду есть у семи партий

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии Слуга народа, Оппозиционная платформа — За життя, Европейская солидарность и Батькивщина.

Результаты роллингового исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко также свидетельствуют, что шансы преодолеть 5%-й барьер есть также у партии Голос, Сила и честь и Гражданская позиция, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным опроса, Слугу народа готовы поддержать 43,1% респондентов среди тех, кто определился, и будет голосовать, Оппозиционную платформу — За життя — 11,7%, Европейскую солидарность — 9,2%, ВО Батькивщина — 9,1% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть пятипроцентный барьер партия Голос, за которую готовы проголосовать 4,9% опрошенных из определившихся и решивших голосовать, партия Сила и честь Игоря Смешко (с поддержкой 4,7% голосов соответственно) и Гражданская позиция Анатолия Гриценко (3,6% готовых голосовать респондентов).

За Радикальную партию Олега Ляшко проголосовало бы 2,2% опрошенных, за Объединение Самопомич — 1,9%, ВО Свобода и Оппозиционный блок — Партию мира и развития — по 1,7%, Гражданскую платформу Надежды Савченко — 1,2%, Национальный корпус — 1% респондентов.

Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов.

На вопрос социологов, принимали бы участие респонденты, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 7,4% ответили «точно нет», 6,5% - «скорее нет», 37,9% - «скорее да», 43% - «точно да», а 5,1% - затруднились с ответом.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Опрос Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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