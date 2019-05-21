Досрочные выборы. Гражданская позиция Гриценко образовала альянс с еще тремя партиями Вчера, 19:58 4302 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Гриценко via Facebook Гриценко объявил об объединении Гражданской позиции с политсилами Добродомова, Томенко и Катеринчука Анатолий Гриценко via Facebook

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил, что его политсила пойдет на выборы вместе с еще тремя партиями.

«Наша команда Гражданская позиция совместно с партиями Народный Контроль (Дмитрий Добродомов), Рідна Країна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук), усилена профессионалами в ключевых сферах - вместе идем на выборы», - говорится в сообщении Гриценко на его странице в Facebook.

Гриценко также сообщил, что координационный совет Гражданской позиции принял решение назначить руководителем Центрального избирательного штаба председателя исполкома партии Народный Контроль Андрея Мисика.

Напомним, 20 мая Анатолий Гриценко заявил, что его политсила поддерживает роспуск Верховной Рады и объявление досрочных выборов и примет в них участие.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Выступая с обращением к народу Украины в сессионном зале парламента после церемонии инаугурации, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.

21 мая он подписал указ о роспуске Рады, согласно которому досрочные выборы состоятся 21 июля.

На 22 мая назначено внеочередное заседание Рады, президент Зеленский хочет, чтобы на этом заседании были внесены изменения в закон о выборах народных депутатов.

На консультациях с руководителями парламентских фракций и групп президент предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов, сообщил глава депутатской группы Видродження Виталий Хомутынник.