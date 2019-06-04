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Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР

Вчера, 22:14
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Кличко предложил Саакашвили возглавить партию УДАР - фото

Виталий Кличко / Facebook

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом он заявил в специальном видеообращении, в котором объявил об участии УДАРа в парламентских выборах.

«Я готов подставить политическое плечо [Саакашвили]. Убежден, такой наш союз сможет удвоить наши усилия ради преобразований в стране и вместе у нас есть план изменений, есть люди, которые способны воплотить», — сказал Кличко.

Согласно предложению, лидером партии УДАР остается Кличко, а Саакашвили может стать главой политсилы.

Кличко отметил, что несмотря на выборы, останется мэром Киева, чтобы выполнить обязательства перед жителями столицы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство. 29 мая Саакашвили прилетел в Украину. По возвращении он заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.

Теги:   Михеил Саакашвили УДАР Виталий Кличко

Спецтема   Выборы в Раду

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