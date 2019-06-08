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Рух новых сил Саакашвили идет на выборы самостоятельно

Сегодня, 13:06
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Рух новых сил Саакашвили идет на выборы самостоятельно - фото

REUTERS / GLEB GARANICH

Партия Михаила Саакашвили Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Посмотрев снова на этих старых политиков, эти старые партии, посмотрев снова на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», — сказал он.

По словам Саакашвили, его партия отличается от других «и идеями, и драйвом, и энергией».

«Мы не можем идти на компромисс. Мы не можем, как и раньше, выбирать из различных сортов, извините, дерьма», — сказал он.

Саакашвили, который недавно вернулся в Украину, добавил, что приехал сюда «не в политические игры играть и по должностям гоняться».

«Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтобы генерировать большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед … мы собираемся сейчас в офисе и вместе с вами будем составлять список вместе с вами будем идти на эти выборы, вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся», — заключил он.

Ранее Рух новых сил заявлял о поддержке Владимира Зеленского и готовности к сотрудничеству с ним.

Теги:   Михеил Саакашвили

Спецтема   Выборы в Раду

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