Украина вводит военное положение

Российские военные корабли возле Керченского пролива открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Малые бронированные артиллерийские катера Бердянск, Никополь поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир Яны Капу также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.

Событие, случившееся вечером 25 ноября 2018 года, стало новыми витком агрессии Москвы против Киева. В этот же день утром пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь. Пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. ФСБ обвинила Украину в "опасных маневрах" во время мероприятия в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украина заявляет, что отправляла запрос на прохождение судов, и готовит ряд дипломатических шагов на уровне генерального секретаря ООН, а также в Совбезе Организации.

В связи с ситуацией Украина принимает чрезвычайные меры: в ночь на 26 ноября СНБО на специальном заседании предложил президенту Украины Петру Порошенко ввести военное положение в стране на 60 дней. Президент поддержал инициативу и внес на рассмотрение парламента указ о введении военного положения в Украине.

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