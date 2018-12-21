"Суд" Крыма оставил под стражей девятерых украинских моряков Сегодня, 19:17 15 Цей матеріал також доступний українською Морякам сократили срок ареста на один день

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма завершил рассмотрение апелляций на арест девятерых из 24 украинских военных моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе.

По словам журналиста Антона Наумлюка, Владимир Варимез, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло (заседание состоялось 19 декабря), Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Попов (20 декабря) и Виктор Беспальченко, Роман Мокряк (21 декабря) оставлены под стражей.

"Суд первой инстанции арестовал всех военнослужащих до 25 января 2019 года, Верховный суд Крыма лишь исправил техническую ошибку, сократив время под стражей на один день. В остальном, решение о мере пресечения оставлено в силе", - сообщил он.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе