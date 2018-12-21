Роман Бессмертный
Земля – это вопрос выживания Украины
Павел Казарин
Два мифа об Украине
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
Игорь Семиволос
На кого Трамп оставляет Сирию

Ракетный фрегат РФ с вертолетом движется в направлении Азовского моря – Reuters

Сегодня, 12:37
502
Цей матеріал також доступний українською

Иллюстративное фото

Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника агентства, фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.

На борту фрегата виден вертолет, пишет агентство.

28 ноября сообщалось, что из Черного в Азовское море отправился российский морской тральщик вице-адмирал Захарьин.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона. 

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Азовское море Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 07:32

article_img
Мэттис в письме Трампу объяснил причину своей отставки

Читайте также

Гаджеты

Сегодня, 11:15

article_img
Вместо айфона. 10 лучших недорогих гаджетов в подарок на Новый год 2019
Научпоп

Сегодня, 07:03

article_img
Популярнее Иисуса. Почему взрослые не перестают верить в Деда Мороза, - исследование
События

Вчера, 21:42

article_img
Два цвета Зеленого Клина. Как столетие назад украинцы Дальнего Востока пытались объявить национальную автономию

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться