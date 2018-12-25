Десантники-резервисты завершили сборы в Житомирской области
В Житомирской области завершились сборы резервистов первой очереди воинских частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Как сообщили в пресс-службе командования, тренировки длились в течение двадцати дней.
Большинство резервистов – участники боевых действий на Донбассе.
Отмечается. что почти все резервисты в текущем году уже проходили подобные сборы в своих воинских частях, участвовали в бригадных тактических учениях с боевой стрельбой и десантированием.
Нынешние сборы начались с комплексного занятия по соблюдению мер безопасности во время практических занятий по боевой подготовке.
Учитывая сжатые сроки подготовки, занятия проходили в достаточно насыщенном и десантном ритме. Резервисты повышали собственные практические навыки во время занятий по огневой, инженерной, технической, специальной, воздушно-десантной подготовке и тактической медицине.
Резервисты отработали беспарашютное десантирования с вертолетов Ми-8 с помощью специального оборудования Адаптер-1М. Во время занятий по психологической подготовке военнообязанные тренировались преодолевать "танкобоязнь": проходили обкатку танками, тренировались в их уничтожении ручными противотанковыми гранатами.
В финале тренировок резервисты сдали зачеты по всем предметам подготовки.
Напомним, сборы резервистов первой очереди начались 3 декабря из-за введения в Украине военного положения.
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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. "Суд" Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.
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