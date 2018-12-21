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Министр обороны Британии - Украине: Черное море не принадлежит России

Сегодня, 16:37
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Гэвин Уильямсон посетил Одессу

Фото: Гэвин Уильямсон

Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Черное море не принадлежит России, а визит в украинский порт британского корабля-разведчика HMS Echo демонстрирует поддержку Лондона.

Об этом он заявил 21 декабря во время официального визита в Одессу, где провел переговоры с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает Reuters.

По его словам, Великобритания отправила разведывательный корабль HMS Echo в порт Одессы, чтобы напомнить о праве "заходить в такие порты, как Одесса, о свободе судоходства, свободе передвижения военно-морского флота, о возможности действовать в Черном море". "Это не российское море, это международное море", - подчеркнул Уильямсон.

По словам представителя Лондона, Великобритания и другие страны Запада, которые разделяют ее ценности, "должны стоять бок о бок с Украиной в трудные времена".

Госсекретарь Великобритании добавил, что действия России в Керченском проливе "не останутся без ответа".

Напомним, что утром 19 декабря в порт Одессы зашел разведывательный корабль британского Королевского Военно-морского флота HMS Echo (H87) для участия в маневрах типа PASSEX с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом Гетьман Сагайдачный.

Договоренность о проведении совместных учений была достигнута в ноябре. Но после захвата Россией украинских военных кораблей и их членов экипажей в районе Керченского пролива 25 ноября, Лондон принял решение отправить корабль в Черное море раньше.

Теги:   Украина Черное море Великобритания Россия

Спецтема   Военное положение в Украине

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