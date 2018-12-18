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Член экипажа буксира Яны Капу отказался от дачи показаний - адвокат

Сегодня, 22:30
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Российский корабль протаранил украинский буксир Яны Капу

Фото: скрин видео Arsen Avakov via Facebook

Украинский моряк, член экипажа рейдового буксира ВМС Украины Яны Капу Сергей Чулиба заявил, что считает себя военнопленным  и отказался от дачи показаний следователям ФСБ РФ.

Об этом он заявил во время встречи с адвокатом команды защиты военнопленных украинских моряков, сообщил адвокат Николай Полозов.

"В ходе допроса он заявил, что считает себя военнопленным и сообщил лишь данные, которые предусмотрены статьей 17 Третьей женевской конвенции, т.е. ФИО, дату рождения, звание. От дачи иных показаний отказался", - отметил он.

По словам Полозова, украинец при встрече держался "достойно". Он находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.

Ранее сообщалось, что адвокаты захваченных Россией украинских моряков опасаются давления на своих подзащитных и боятся возможных проблем с их питанием.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Теги:   Керченский пролив Николай Полозов Лефортово ВМС Украины СИЗО Россия

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