Сегодня в Украине заканчивается срок действия военного положения Сегодня, 03:14 422 Цей матеріал також доступний українською Иллюстрационное фото

В среду, 26 декабря, в Украине заканчивается срок действия военного положения, которое было введено в ряде областей после инцидента в Керченском проливе.

Согласно указу, срок действия военного положения должен завершиться в 14:00.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

Реконструкция событий в Керченском проливе

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение: текст документа

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