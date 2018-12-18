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В одном из городов Одесской области отменили новогодние мероприятия из-за возможных провокаций

Сегодня, 21:04
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Власти города решили не отменять елку

Фото: Кодымский городской совет

Власти города Кодыма Одесской области отменили проведение праздничных новогодних мероприятий в связи с действием военного положения.

Как сообщили в Кодымском горсовете, отменены праздничный концерт, открытие и работа Новогодней сказочной резиденции в парке, которые были предварительно запланированы на 23-24 декабря 2018 года.

"Учитывая опасное территориальное расположение Кодымского района, граничащего с непризнанным Приднестровьем, во избежание разного рода провокаций и в целях обеспечения безопасности жителей города Кодымский городской совет в этом году вынужден отменить новогодние праздничные мероприятия и работу Новогодней сказочной резиденции, организованные уже несколько лет подряд Кодымским городским советом", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что решение не распространяется открытие новогодней елки на центральной площади города и сказочного городка в парке Мир.

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Напомним, что 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

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Теги:   Одесская область

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