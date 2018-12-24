Два моряка с буксира Яны Капу отказались от дачи показаний - адвокат Сегодня, 16:56 133 Цей матеріал також доступний українською Моряки не признают вменяемую им вину

Захваченные в Керченском проливе украинские моряки, члены экипажа рейдового буксира Яны Капу Андрей Шевченко и Юрий Будзыло заявили, что считают себя военнопленными.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

В ходе следственных действий Андрей Шевченко и Юрий Будзыло заявили следователям под протокол, что являются военнопленными, и отказались от дачи других показаний.

По словам адвоката, оба моряка были в хорошем расположении духа, на условия содержания не жаловались.

Полозов добавил, что моряков предупредили о возможных попытках оперативников ФСБ России оказать давление на них для того, чтобы заставить признать вину.

По его словам, адвокаты предупредили "о психологической обработке оперативниками ФСБ украинских моряков, а также о потенциальной опасности "внутрикамерной разработки", когда оперативники используют других заключенных для оказания психологического давления с целью получения необходимого результата, в том числе признания вины".

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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Реконструкция событий в Керченском проливе