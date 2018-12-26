Порошенко объявил о прекращении военного положения Сегодня, 14:03 845 Цей матеріал також доступний українською Святослав Цеголко / Twitter Заседание СНБО

Президент Петр Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в среду, 26 декабря, ровно в 14:00 объявил о прекращении военного положения.

"Сегодня, 26 декабря, в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине", - сказал глава государства.

Военное положение не продлевается, несмотря на сохранившуюся вероятность военной агрессии.

По словам Порошенко, ОБСЕ подтвердила данные украинской разведки - в районе Луганска обнаружены подтянутые реактивные системы залпового огня Град, увеличено количество артиллерии, не отведены танки. Президент подчеркнул, что не уменьшилось и военное присутствие РФ в Азовском море.

Порошенко уверяет, что за время военного положения оборонительные возможности ВСУ и других подразделений сектора обороны получили "абсолютно другое измерение".

"Проведена огромная работа по передислокации, сокращению сроков боевого слаживания, доукомплектации за счет резервов первой очереди, поставок вооружения", - подчеркнул Порошенко.

Президент заявил, что военное положение практически никак не повлияло на повседневную жизнь гражданских.

"Как и было обещано, оно не привело к ограничению прав и свобод и не повлияло негативно на экономику", - сказал глава государства.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения срокомна 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской области, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Такое решение приняли в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.