Без дополнительных условий и промедлений: ООН требует от РФ освободить украинских моряков и корабли Сегодня, 03:48 31 Цей матеріал також доступний українською В ООН выразили обеспокоенность "безосновательным" нападением на украинские корабли, ранением и захватом их экипажей"

Генассамблея ООН призывает Россию "незамедлительно и без дополнительных условий" освободить моряков, вернуть корабли и оборудования.

Как передает Укринформ, об этом говорится в тексте резолюции по милитаризации Крыма и акватории Черного и Азовского морей, принятой Генассамблеей ООН.

"Генеральная ассамблея призывает Российскую Федерацию освободить экипажи, корабли и оборудования без дополнительных условий и без промедлений", - отмечается в резолюции.

В ООН выразили серьезную обеспокоенность ростом противостояния и безосновательным использованием Российской Федерацией силы против Украины.

"Генеральная ассамблея выражает серьезную обеспокоенность ростом противостояния и безосновательным использованием Российской Федерацией 25 ноября 2018 в Черном море силы против Украины, в частности трех кораблей ее ВМС - Бердянская, Никополя, буксира Яны Капу - что привело к серьезным ранениям некоторых членов экипажа", - говорится в тексте документа.

Напомним, 17 декабря, Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей. Во время голосования 66 стран-членов проголосовали "за", 19 - "против", 72 - воздержались.

В документе подчеркивается об угрозах, которые Россия создает для Украины, Черноморского региона и всей Европы переброской в Крым войск и оружия - в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерный заряд. Впервые звучит прямой призыв к России незамедлительно вывести из Крыма свои войска и немедленно прекратить его временную оккупацию.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крымаарестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать