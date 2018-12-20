Захват в Керченском проливе: старшина бронекатера Никополь запросил услуги переводчика Сегодня, 23:02 565 Цей матеріал також доступний українською Украинец отказался признавать "вину" в нарушении российской границы

Старшина первой статьи с малого бронированного артиллерийского катера Никополь ВМС Украины Владислав Костишин заявил, что считает себя военнопленным.

Об этом заявил его адвокат Олег Елисеев после первой встречи с подзащитным в СИЗО Лефортово в Москве.

По его словам, 19 декабря состоялись следственные действия с участием Костишина, в ходе которых "он заявил под протокол, что признает себя военнопленным", а также попросил предоставить переводчика с русского на украинский язык.

"Владислав чувствует себя хорошо и держится молодцом, как и подобает настоящему военнослужащему. Очень скромный в своих желаниях и потребностях. Глаза вот только уставшие и грустные", - рассказал адвокат.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе