Сергей Фурса
О новой программе МВФ и украинцах
Тарас Березовец
Лондон протестует
Аркадий Бабченко
Рабская психология
Вячеслав Лихачев
Стеклянные бусы, Бандера и сбитый самолет

Военное положение: Генштаб рассказал, когда закончится подготовка резервистов

Сегодня, 16:38
298
Цей матеріал також доступний українською

Продолжается подготовка резервистов первой очереди

Фото: Минобороны

Начавшаяся из-за введения военного положения подготовка оперативного резерва первой очереди завершится к Рождественским праздникам, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В случае снижения угроз относительно вторжения агрессора на территорию Украины, все резервисты убудут к Рождественским праздникам домой и встретят их в кругу своих семей и родных", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в пределах масштабной подготовки в условиях военного положения в учебные центры ВСУ направлено более трех тысяч военнообязанных. Подготовку организовали по 42 военно-учетным специальностям и более 120 различным специализациям.

Муженко о сборы резервистов: Сами приходят, некоторые даже обижаются

Напомним, что 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы резервистов первой очереди в рамках повышения уровня готовности войск в случае открытой агрессии.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Теги:   Резервисты Генштаб ВСУ Военное положение

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 09:18

article_img
"Иуда, тебя ждет петля": митрополит Симеон рассказал об угрозах со стороны представителей УПЦ МП

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
11386
Гарик Корогодский - фото
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
7268
Фарид Закария - фото
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
6551
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
11386
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11010
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8740
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29058
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25167
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20747

Читайте также

События

Сегодня, 17:38

article_img
Троллинг, но хороший. Будапешт организовал курсы украинского языка для венгров Закарпатья
События

Сегодня, 13:31

article_img
Военная форма и награды. Как противостоять их мошенническому использованию в Украине
IT-индустрия

Сегодня, 13:30

article_img
Лжецы года. Топ-5 наибольших обманов в техносфере за 2018 год

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться