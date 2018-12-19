Военное положение: Генштаб рассказал, когда закончится подготовка резервистов Сегодня, 16:38 298 Цей матеріал також доступний українською Продолжается подготовка резервистов первой очереди Фото: Минобороны

Начавшаяся из-за введения военного положения подготовка оперативного резерва первой очереди завершится к Рождественским праздникам, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В случае снижения угроз относительно вторжения агрессора на территорию Украины, все резервисты убудут к Рождественским праздникам домой и встретят их в кругу своих семей и родных", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в пределах масштабной подготовки в условиях военного положения в учебные центры ВСУ направлено более трех тысяч военнообязанных. Подготовку организовали по 42 военно-учетным специальностям и более 120 различным специализациям.

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Напомним, что 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы резервистов первой очереди в рамках повышения уровня готовности войск в случае открытой агрессии.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.