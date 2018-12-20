Украинские моряки Эйдер и Артеменко идут на поправку - адвокаты Сегодня, 21:32 279 Цей матеріал також доступний українською Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет Фото ФАН/соцсети

Украинские военные моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко, получившие ранения во время атаки российских силовиков на корабли ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября, чувствуют себя лучше.

Об этом заявили их адвокаты Александра Маркова и Мария Куракина после посещения подзащитных в СИЗО Матросская тишина в Москве.

По словам Марковой, Андрей Эйдер в результате нападения российских силовиков в Керченском проливе получил осколочное ранение ноги. Ему сделали операцию, но осколок из ноги решили не доставать. Он также выразил опасение, что его переведут в СИЗО Лефортово к остальным до того, как он успеет окончательно поправиться.

"Андрей [Эйдер] идет на поправку - колени нормально сгибаются, швы сняли, а в одной из областей осталось поменять перевязки всего лишь два-три раза. Осколок из ноги врачи решили не вытаскивать в силу того, что этот осколок очень маленький и лишний раз кромсать ногу будет хуже", - заявила адвокат.

Маркова отметила, что сегодня, 20 декабря, Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет.

Зрение у Андрея Артеменко нормализовалось, сообщила его адвокат Мария Куракина.

"Чувствует себя лучше, левая рука еще беспокоит, осколочное ранение дает себя знать, осколок попал в запястье и функции руки восстанавливаются постепенно, но положительная динамика налицо", - отметила она.

Куракина также рассказала, что к Артеменко снова приходили неизвестные люди, пытались вывести на разговор о деле и задавали много вопросов о том, как он оценивает происходящее.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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Реконструкция событий в Керченском проливе