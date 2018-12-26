Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Роман Бессмертный
Военное положение. Окончание
Павел Казарин
Новая старая система мышления Крыма
Александр Гольц
Главная загадка. Что происходит с армией России
Иван Компан
Главная победа уходящего года

СНБО в среду проведет заседание по итогам военного положения - агентство

Сегодня, 11:24
40
Цей матеріал також доступний українською

Фото: пресс-служба президента Украины

Заседание Совбеза

В среду, 26 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

"Планируется, что сегодня в 14:00 состоится заседание СНБО", - сообщил источник, близкий к Совбезу.

По данным агентства, СНБО подведет итоги 30-дневного военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

На вопрос, насколько вероятно, что СНБО рассмотрит вопрос о продлении военного положения, собеседник сказал, что оснований для его пролонгации нет.

"Возможно, также рассмотрят вопрос расширения санкций против Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

26 ноября, на экстренном заседании СНБО поддержал введение правового режима военного положения на 60 дней на всей территории Украины. В тот же день, Верховная Рада приняла закон о поддержке указа президента Украины о введении военного положения сроком на 30 дней в 10 областях страны.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Теги:   Военное положение СНБО СМИ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Последние новости

Страны

Сегодня, 11:27

В Москве автомобиль во время погони сбил охранника аэропорта и врезался в КПП
Политика

Сегодня, 11:24

СНБО в среду проведет заседание по итогам военного положения - агентство
События

Сегодня, 11:24

Украинские военные уничтожили вражеский ДОТ и склад боеприпасов на Донбассе - видео

ТОП-3 мнений

Томас Фридман - фото
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
10169
Марат Гельман - фото
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
9080
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Трамп выводит войска из Сирии. Чем все закончится?
5310
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
34315
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
16002
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
15555
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
34315
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29136
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25218

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться