СНБО в среду проведет заседание по итогам военного положения - агентство Сегодня, 11:24 40 Цей матеріал також доступний українською Фото: пресс-служба президента Украины Заседание Совбеза

В среду, 26 декабря, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники.

"Планируется, что сегодня в 14:00 состоится заседание СНБО", - сообщил источник, близкий к Совбезу.

По данным агентства, СНБО подведет итоги 30-дневного военного положения в 10 областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

На вопрос, насколько вероятно, что СНБО рассмотрит вопрос о продлении военного положения, собеседник сказал, что оснований для его пролонгации нет.

"Возможно, также рассмотрят вопрос расширения санкций против Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

26 ноября, на экстренном заседании СНБО поддержал введение правового режима военного положения на 60 дней на всей территории Украины. В тот же день, Верховная Рада приняла закон о поддержке указа президента Украины о введении военного положения сроком на 30 дней в 10 областях страны.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине. Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Реконструкция событий в Керченском проливе