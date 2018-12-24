Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана
Андрей Кокотюха
Двойка по чтению

"Свобода так далеко и так близко". В сети опубликовали письмо захваченного украинского моряка

Сегодня, 15:21
615
Цей матеріал також доступний українською

Фото ФАН/соцсети

Андрей Эйдер написал письмо украинской журналистке

Украинская журналистка Таисия Турчин обнародовала письмо захваченного в Керченском проливе украинского моряка Андрея Эйдера, которому на днях исполнилось 19 лет.

Как сообщила журналистка на своей странице в Facebook, самый младший из моряков написал ответ на ее письмо.

По ее словам, тюремные цензоры внесли в письмо Эйдера одну правку – они закрасили два слова "Слава Україні".

В своем письме Эйдер, получивший ранение в ногу при захвате корабля, написал, что идет на поправку, раны заживают, и он может ходить, немного прихрамывая. Также он не жалуется на условия содержания в палате больницы СИЗО Матросская тишина.

Украинский моряк написал, что хочет вернуться домой как можно скорее, "хотя бы до конца января". Но в то же время, он отметил, что понимает, что освобождение зависит от политических решений.

"Хочется домой поскорее вернуться. Мечтаю, чтоб это произошло хотя бы до конца января, но мне кажется, что этой мечте не суждено сбыться. Понятия не имею, на сколько это все затянется, полгода, год... Самое тяжелое – смотреть в окно и видеть вдалеке сотни машин, людей, которые свободны. Кажется вот она, свобода, она так далеко и так близко", - написал Эйдер.

Письмо заканчивается словами "Верните нас домой".

Таисия Турчин via Facebook

 

20 декабря Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет. Он - самый младший член экипажа корабельной группы ВМС Украины, захваченной по время попытке пройти через Керченский пролив.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Теги:   Керченский пролив Украинские моряки ВМС Украины Россия

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

IT-индустрия

Сегодня, 14:03

article_img
Бери и делай! Топ-13 украинских стартапов 2018 года
Музыка

Сегодня, 11:27

article_img
Щедрик для гурманов. 20 версий знаменитой рождественской колядки, которые вас удивят
Игры

Сегодня, 10:27

article_img
Лучшие подарки для геймера на Новый год 2019

ТОП-3 мнений

Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
12785
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
21 декабря: Трамп уничтожает США
6640
Павел Казарин - фото
Павел Казарин
Два мифа об Украине
5390
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
27860
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Россия хочет себе Беларусь
14488
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Гюрзы пройдут. Что изменилось в Азовском море
12785
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29115
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Керченский пролив. Чего не понимают многие украинцы
27860
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25206

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться