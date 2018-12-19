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"Суд" в Крыму оставил под стражей украинского моряка с катера Никополь

Сегодня, 22:58
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Моряки арестованы до 24 января

В среду, 19 декабря, подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под стражей захваченного украинского моряка, члена экипажа бронированного артиллерийского катера Никополь Сергея Цыбизова.

Как сообщает Громадське, ему также сократили срок ареста на один день – до 24 января 2019 года.

Крым. Реалии отмечает, что заседание оккупационного суда по делу украинского военного с буксира Яны Капу Виктора Беспальченко перенесли на 21 декабря.

Ранее суд оставил под стражей захваченных украинских моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско и Юрия Будзыло, но сократил срок ареста на один день.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Теги:   Суд Украинские моряки ВМС Украины Крым

Спецтема   Военное положение в Украине

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