В Черное море вошел корабль-разведчик ВМС Британии – журналист Сегодня, 10:39 242 Цей матеріал також доступний українською Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в Черное море Фото: Yörük Işık/Twitter

Вечером 17 декабря разведывательный корабль британского Королевского Военно-морского флота HMS Echo (H87) вошел через пролив Босфор в Черное море, сообщает у себя в Facebook главред BlackSeaNews Андрей Клименко.

Визит в Черное море проходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которые были достигнуты 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторак.

Freedom of Navigation in the Black Sea: Built by Appledore Shipbuilders in Bideford, Echo class HMS Echo is armed with 20mm, Mk44 7.62mm guns. HMS Echo entered BlackSea at 18:00GMT, escorted by Turkish Coast Guard TCSG29. She can remain for 21 days according to Montreux Treaty. pic.twitter.com/Vvbl51bgeb — Yörük Işık (@YorukIsik) 17 декабря 2018 г.

Тогда министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в 2019 году в Черное море будет направлен корабль HMS Echo (H87).

Но учитывая факт российской агрессии против украинских моряков и их захвата в нейтральных водах Черного моря Великобритания выполнила свое обещание раньше.

"Это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с Азовским кризисом - to demonstrate the UK's support to ensuring freedom of navigation in the region", - пишет Клименко.

HMS Echo (H87) - многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Великобритании.

Главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование в качестве корабля управления морскими операциями, противоминного применения (при этом возможно увеличение экипажа до 81 человека), поиска и идентификации подводных объектов.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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