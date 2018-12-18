Иван Компан
Cпасибо за чудо, Святой Николай
Мустафа Найем
Другими глазами. Что происходит в Одессе
Джон Хербст
Чего не видит Путин
Ваче Давтян
Миссия компании. Четыре ошибки любого бизнесмена

В Черное море вошел корабль-разведчик ВМС Британии – журналист

Сегодня, 10:39
242
Цей матеріал також доступний українською

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошел в Черное море

Фото: Yörük Işık/Twitter

Вечером 17 декабря разведывательный корабль британского Королевского Военно-морского флота HMS Echo (H87) вошел через пролив Босфор в Черное море, сообщает у себя в Facebook главред BlackSeaNews Андрей Клименко.

Визит в Черное море проходит в рамках договоренностей между Украиной и Великобританией, которые были достигнуты 21 ноября 2018 года во время визита в Лондон министра обороны Украины Степана Полторак.

Тогда министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в 2019 году в Черное море будет направлен корабль HMS Echo (H87).

Но учитывая факт российской агрессии против украинских моряков и их захвата в нейтральных водах Черного моря Великобритания выполнила свое обещание раньше.

"Это первый военный корабль НАТО, который совершает визит в Черное море с прямой формулировкой цели визита, связанной с Азовским кризисом - to demonstrate the UK's support to ensuring freedom of navigation in the region", - пишет Клименко.

HMS Echo (H87) - многоцелевой гидрографический корабль океанского типа, один из двух этого проекта в составе Королевского флота Великобритании.

Главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование в качестве корабля управления морскими операциями, противоминного применения (при этом возможно увеличение экипажа до 81 человека), поиска и идентификации подводных объектов.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Вследствие тарана пограничного корабля РФ было повреждено буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас Россия "судит" 24 украинских моряков.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Черное море Великобритания

Спецтема   Военное положение в Украине

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Вчера, 08:26

article_img
WP: Сенату США подготовили новый доклад о вмешательстве РФ в выборы в пользу Трампа

Читайте также

Экономика

Сегодня, 10:52

article_img
Дворники, швеи и другие. Какие профессии наиболее востребованы в Украине
События

Вчера, 21:35

article_img
Уроки плавания. Как неслышащая спортсменка Анна Литвиненко училась побеждать
Украина

Вчера, 21:16

article_img
Перу, ЮАР, Индия. Пять историй от украинцев, которые год волонтерили в далеких уголках планеты

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться