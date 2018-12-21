Агрессия в Керченском проливе: 19 украинских моряков назвали себя военнопленными - адвокат Сегодня, 21:07 181 Цей матеріал також доступний українською Россия вменяет морякам "нарушение госграницы"

19 из 24 украинских военных моряков, захваченных российскими пограничниками в Керченском проливе, заявили, что считают себя военнопленными, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Уже 19 украинских моряков признали себя военнопленными и потребовали соответствующего обращения от российских властей в соответствии с Женевской конвенцией [об обращении с военнопленными]", - заявил он в эфире телеканала 112 Украина.

По состоянию на 21 декабря, три раненных украинца находятся в больнице СИЗО Матросская тишина, 21 - в СИЗО Лефортово.

"До Нового года адвокаты должны попасть к каждому, встретиться, обсудить позицию и выяснить их самочувствие, в том числе бытовые условия. Все моряки в один голос говорят, что они военнопленные", - добавил правозащитник.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе