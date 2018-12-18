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Волкер: Россия должна освободить украинских моряков и устранить препятствия в Керченском проливе

Сегодня, 19:16
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Курт Волкер и Степан Полторак

Фото: US Embassy Kyiv via Twitter

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал агрессию России неприемлемой и призвал освободить украинских моряков-военнопленных и вернуть корабли ВМС Украины.

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полторак и послом США в Украине Мари Йованович.

"Россия должна освободить украинских членов экипажа, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в и из украинских портов", - говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

Курт Волкер находится в Киеве с двухдневным визитом. Предыдущий визит спецпредставителя США в Украине состоялся в сентябре.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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Теги:   Курт Волкер Степан Полторак Минобороны Украины Россия США

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