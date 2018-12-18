Волкер: Россия должна освободить украинских моряков и устранить препятствия в Керченском проливе Сегодня, 19:16 122 Цей матеріал також доступний українською Курт Волкер и Степан Полторак Фото: US Embassy Kyiv via Twitter

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал агрессию России неприемлемой и призвал освободить украинских моряков-военнопленных и вернуть корабли ВМС Украины.

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полторак и послом США в Украине Мари Йованович.

"Россия должна освободить украинских членов экипажа, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в и из украинских портов", - говорится в сообщении американского посольства в Twitter.

Спецпредставитель Волкер и посол Йованович встретились с министром обороны @Poltorak и подчеркнули, что агрессия России неприемлема. Россия должна освободить украинских членов экипажа, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морском транзита в и из украинских портов. pic.twitter.com/KyqEpKq0Nd - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 декабря 2018 г.

Курт Волкер находится в Киеве с двухдневным визитом. Предыдущий визит спецпредставителя США в Украине состоялся в сентябре.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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