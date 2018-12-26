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СНБО рекомендовал пограничникам продолжить усиленные проверки граждан России

Сегодня, 19:43
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Фото: ГПСУ

Украина оставит усиленные меры пограничной безопасности

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе Украины продолжить усиленную охрану государственной границы с РФ и проверки россиян.

Соответствующее решение приняли на заседании СНБО в среду, 26 декабря, на котором объявили о завершении режима военного положения.

Согласно решению СНБО, Госпогранслужбе Украины рекомендовано "осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины".

Кроме того, силовые органы также продолжат работу в усиленном режиме, поскольку "ситуация остается достаточно сложной и опасной".

"В ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, во время действия военного положения количество правонарушений и преступлений (в частности, тяжелых) сократилась в среднем на 30%.

Напомним, что 26 декабря президент Петр Порошенко во время заседания СНБО объявил об окончании военного положения.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Теги:   Проверка Госпогранслужба Украины Александр Турчинов Военное положение СНБО Россия

Спецтема   Военное положение в Украине

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