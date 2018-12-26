СНБО рекомендовал пограничникам продолжить усиленные проверки граждан России Сегодня, 19:43 51 Цей матеріал також доступний українською Фото: ГПСУ Украина оставит усиленные меры пограничной безопасности

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Государственной пограничной службе Украины продолжить усиленную охрану государственной границы с РФ и проверки россиян.

Соответствующее решение приняли на заседании СНБО в среду, 26 декабря, на котором объявили о завершении режима военного положения.

Согласно решению СНБО, Госпогранслужбе Украины рекомендовано "осуществлять усиленный контроль граждан России, пересекающих границу Украины".

Кроме того, силовые органы также продолжат работу в усиленном режиме, поскольку "ситуация остается достаточно сложной и опасной".

"В ближайшее время Национальная полиция, Национальная гвардия и другие силовые структуры продолжат несение службы в усиленном режиме для поддержания общественного порядка, защиты прав, свобод и законных интересов украинских граждан", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, во время действия военного положения количество правонарушений и преступлений (в частности, тяжелых) сократилась в среднем на 30%.

Напомним, что 26 декабря президент Петр Порошенко во время заседания СНБО объявил об окончании военного положения.

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