Военное положение завершено. Как Украина пережила его и что будет дальше Сегодня, 15:19 727 Цей матеріал також доступний українською Фото: Святослав Цеголко via Facebook Порошенко: военное положение отменяется, хотя вероятность российской агрессии еще есть

Усиленное дежурство военных, страхи бизнесменов и манипуляции политиков. В Украине завершилось военное положение. Об этом на заседаний Совета национальной безопасности и обороны объявил в среду, 26 декабря, президент Петр Порошенко.

Что заявил президент

По словам Порошенко, военное положение прекращено с 14:00 26 декабря, несмотря на то, что остается вероятность военной агрессии.

Президент отметил, что ОБСЕ подтвердила данные украинской разведки - в районе Луганска обнаружены подтянутые реактивные системы залпового огня Град, увеличено количество артиллерии, не отведены танки. Он подчеркнул, что не уменьшилась и военное присутствие РФ в Азовском море.

Порошенко сообщил, что за время военного положения оборонительные возможности ВСУ и других подразделений сектора обороны получили "абсолютно другое измерение".

"Проведена огромная работа по передислокации, сокращению сроков боевого слаживания, доукомплектации за счет резервов первой очереди, поставкам вооружения", - уточнил он.

По словам президента, если бы не выборы, то Раду просили бы продлить действие военного положения. Порошенко пообещал, что президентские выборы точно состоятся 31 марта 2019 года.

"Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года. Я об этом заявляю", - сказал он.

Президент также заявил, что военное положение практически никак не повлияло на повседневную жизнь гражданских.

"Как и было обещано, оно не привело к ограничению прав и свобод и не повлияло негативно на экономику", - сказал глава государства.

Порошенко также объявил, что СНБО рассмотрит санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе и организацию фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса.

По его словам, под санкции попадут те, кто атаковал украинские корабли, а также причастные к незаконным судебным процессам и задержаниям. Также СНБО расширит список санкций депутатами Государственной Думы РФ и предприятиями-поставщиками Вооруженных сил РФ.

Как справились пограничники и армия

Спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что за весь период военного положения в Украину не пропустили около 1650 граждан России.

Военное положение привело армию в боевую готовность и разрешило Министерству обороны и Генеральному штабу проверять, насколько подготовлены солдаты. Они с этой задачей справились, заявил в комментарии Радио НВ глава правления Союза участников миротворческих операций, военный эксперт, полковник запаса Михаил Савченко. По его словам, армия по закону не могла осуществлять определенные действия, которые разрешены во время военного положения. Также благодаря тому, что оно было введено на большой части территории Украины, армия смогла серьезно подготовиться, добавил Савченко.

"Для армии польза очень велика, так как пришлось отработать реально те документы, которые должны быть отработаны. Непосредственно для самих военных, для большинства моих товарищей, работы, конечно, прибавилось. Круглосуточные дежурства, даже в центральных аппаратах. Посадили людей на казарменное положение, нужно было там жить. Были замечены те пробелы, которые после четырех лет войны у нас все-таки есть", - рассказал он.

Сокращение спроса из-за неизвестности

Украинская экономика в начале отреагировала на введение военного положения незначительным падением. Это произошло потому, что предприниматели и бизнесмены не знали, чего ожидать, поскольку власти четко не объяснили, как оно будет действовать. Об этом в комментарии Радио НВ рассказал главный эксперт аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Единственный бизнес, которой понес убытки, это продажа вещей долгосрочного пользования, типа мебели или бытовой техники, и строительство

После того, как стало понятно, что больших ограничений не будет, экономика понемногу начала восстанавливать позиции. Кушнирук добавил, что единственный бизнес, которой понес убытки, это продажа вещей долгосрочного пользования, типа мебели или бытовой техники, и строительство.

"Они в шоке были. До 70-80% было сокращение спроса. То же со строительными компаниями. В связи с тем, что люди начали отказываться от уплаты в тех областях, где ввели военное положение. Начались даже игры вокруг непогашения кредитов. Введение военного положения всегда не так хорошо с точки зрения экономики. С этой точки зрения экономика, безусловно, частично пострадала", - пояснил Кушнирук.

Чьи права нарушили и как реагировали политики

Как рассказал в комментарии НВ правозащитник Владимир Чемерис, среди нарушений конституционных прав граждан можно назвать отмену выборов объединенных территориальных общин в тех областях, где было введено военное положение. Также, по словам Чемериса, местные власти не позволила проведение двух митингов. О резонансных нарушениях пока неизвестно, добавил он.

Военное положение очень мало чем отличается от того, что происходит у нас обычно

"На самом деле, в тех десяти областях, где не состоялись выборы, где люди не смогли провести мирные собрания, это собрание в Одессе против застройки, в Луганской области шахтеры, которые бастовали против невыплат зарплат, не смогли продолжить. То есть на самом деле у нас военное положение очень мало чем отличается от того, что происходит у нас обычно", - считает правозащитник.

Введением военного положения воспользовались и политики. Оппозиционные партии манипулировали его нормами и обвиняли президента в узурпации власти. Правящие партии, в основном, начали оправдываться, но в то же время смогли повысить популярность у своего электората. Об этом в комментарии Радио НВ заявил директор агентства моделирования ситуаций политолог Виталий Бала. Ситуация со свободой слова, даже в тех областях, в которых было введено военное положение, не изменилась, подчеркнул Бала.

"Ситуация с военным положением показала отсутствие политической элиты. Введение военного положения так или иначе находится в компетенции этих людей, которые чуть больше знают, чем мы. В этом случае оно сыграло на самом деле очень позитивную, на мой взгляд, роль. Россия увидела, что Украина готова, если надо, мобилизоваться. А вот политики, наоборот, демотивировали общество. Можно не любить власть, можно ее критиковать, вопросов нет. Но подвергать сомнению именно такие вопросы, касающиеся территориальной целостности Украины, я думаю, что здесь политики немного переиграли, этого не нужно было делать таким способом, как они делали", - отметил политолог.

Шоу-бизнес не пострадал

Шоумен и ведущий Сергей Притула в эфире Радио НВ рассказал, что военное положение не повлияло на проведение концертов в Украине, даже в восточных областях. Люди продолжают ходить на спектакли, а концертные залы - составлять графики выступлений и гастролей.

"Мне кажется, что проблему военного положения немного гиперболизировали. Просто я сейчас там покатался по тем областям, и вот до завершения военного положения осталось два дня. Мы были в Харькове во время военного положения - и что? И ничего. Возможно, где-то, в каких сферах кто-то это почувствовал немного острее. Я не в материале, чтобы это обсуждать. Но что касается шоу-бизнеса, я что-то не слышал, чтобы кто-то очень отменял гастроли", - говорит Притула.

Напомним, военное положение в Украине было введено 26 ноября. 30 дней оно действовало на территориях Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Решение о его введении было принято Советом по вопросам национальной безопасности и обороны, после провокаций Российской Федерации в Азовском море против украинских военных и захвата украинских моряков и кораблей.