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Муженко заявил о готовности развернуть войска в случае прямого вторжения России

Сегодня, 19:25
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Виктор Муженко подвел итоги военного положения

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о готовности украинской армии к полномасштабному вторжению со стороны России.

Об этом он сообщил в среду, 26 декабря, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны по итогам режима военного положения.

По его словам, во время действия военного положения Генштаб подтвердил "способность развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России".

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Кроме того, во время учебных сборов больше 30 тысяч резервистов возобновили свои навыки. "ВСУ готовы, в короткий срок, существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва", - пояснил Муженко.

Глава Генштаба ВСУ добавил, что режим военного положения позволил наладить взаимодействие между армией и органами государственной власти.

Напомним, что 26 декабря президент Петр Порошенко на заседании СНБО объявил о прекращении военного положения.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.

Теги:   Виктор Муженко Генштаб Военное положение

Спецтема   Военное положение в Украине

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