Муженко заявил о готовности развернуть войска в случае прямого вторжения России Сегодня, 19:25 344 Цей матеріал також доступний українською Виктор Муженко подвел итоги военного положения

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил о готовности украинской армии к полномасштабному вторжению со стороны России.

Об этом он сообщил в среду, 26 декабря, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны по итогам режима военного положения.

По его словам, во время действия военного положения Генштаб подтвердил "способность развернуть межвидовые группировки войск в случае угрозы прямого вторжения со стороны России".

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Кроме того, во время учебных сборов больше 30 тысяч резервистов возобновили свои навыки. "ВСУ готовы, в короткий срок, существенно нарастить численный состав боевых подразделений за счет профессионального и мотивированного оперативного резерва", - пояснил Муженко.

Глава Генштаба ВСУ добавил, что режим военного положения позволил наладить взаимодействие между армией и органами государственной власти.

Напомним, что 26 декабря президент Петр Порошенко на заседании СНБО объявил о прекращении военного положения.

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