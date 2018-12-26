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СНБО рассмотрит санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе - Порошенко

Сегодня, 14:27
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Фото: пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что СНБО рассмотрит санкции против России за агрессию в Керченском проливе и организацию псевдовыборов на Донбассе.

Об этом Порошенко заявил во время заседания СНБО в среду, 26 декабря, объявляя прекращение военного положения, введенного после российской агрессии в Керченской агрессии.

"СНБО рассмотрит санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе и организацию фейковых "выборов" на оккупированной части Донбасса", - сообщил президент.

Порошенко уточнил, что под санкции попадут те, кто атаковал украинские корабли, а также причастные к незаконным судебным процессам и задержаниям.

Также СНБО расширит санкционный список депутатами Государственной Думы РФ, а также предприятиями-поставщиками Вооруженных сил РФ.

 "Значительное количество депутатов Государственной Думы, в том числе от фракций Единая Россия, ЛДПР решением вводятся в санкционный список... в список будут внесены предприятия, которые тем или иным способом противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ", - цитирует Порошенко Интерфкс-Украина.

26 ноября на экстренном заседании СНБО поддержал введение правового режима военного положения на 60 дней на всей территории Украины. В тот же день Верховная Рада приняла закон о поддержке указа президента Украины о введении военного положения сроком на 30 дней в 10 областях страны.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа О введении военного положения в Украине.  Военное положение продлится до 26 декабря 2018 года.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков, 25 ноября были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ". Украинцев взяли под стражу до 25 января 2019 года.

Реконструкция событий в Керченском проливе

Теги:   Керченский пролив Санкции против России СНБО Петр Порошенко Россия

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