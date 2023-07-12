Второй день саммита НАТО. Зеленский встретится с Байденом и примет участие в первом заседании Совета Украина-НАТО — онлайн 12 июля, 08:05 Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе во время саммита НАТО во время саммита НАТО (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В среду, 12 июля, в литовском Вильнюсе проведут второй и заключительный день саммита НАТО. Сегодня состоится инаугурационное заседание Совета Украина-НАТО, а президент Владимир Зеленский на полях саммита должен встретиться с Джо Байденом.

По итогам первого дня саммита лидеры 31 страны НАТО согласились, что в будущем Украина станет членом Альянса без необходимости выполнять План действий по членству в НАТО. ПДЧ оставался условием для официального вступления Киева с 2008 года и Бухарестского саммита НАТО.

Видео дня

В то же время в итоговом коммюнике саммита, которое было обнародовано 11 июля, государства НАТО не озвучили формального приглашения для Украины и заявили, что смогут направить такое приглашение Киеву тогда, когда «союзники согласятся и будут выполнены условия» членства. Никаких конкретных дат относительно вступления Украины Альянс при этом не озвучивал.

Двумя другими важными итогами первого дня саммита стало ожидаемое решение стран НАТО согласовать «пакет политической и практической поддержки» Киева для полной оперативной совместимости Украины с НАТО, а также решение о создании Совета Украина-НАТО.

Первое инаугурационное заседание этого Совета состоится в Вильнюсе уже сегодня при участии президента Украины Владимира Зеленского. В Альянсе называют Совет Украина-НАТО «новым совместным органом, в котором союзники и Украина заседают как равноправные члены для продвижения политического диалога, участия, сотрудничества и евроатлантических стремлений Украины к членству в НАТО». «Он будет предусматривать совместные консультации, принятие решений и действий, а также служить механизмом кризисных консультаций между НАТО и Украиной», — указано в коммюнике саммита. По словам эстонского премьера Кайи Каллас, этот орган будет действовать по аналогии с 4-й статьей Устава НАТО, которая предусматривает возможность кризисных консультаций по инициативе любой из стран Альянса.

Кроме участия в заседании Совета, Владимир Зеленский сегодня также проведет совместный брифинг с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом и проведет встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита. Ранее в Офисе президента анонсировали, что, кроме темы членства Украины в НАТО, Зеленский хотел бы обсудить с Байденом вопрос ускоренных поставок оружия, а также вопрос о поражении РФ и готовности Запада к нему.

NV следит за главными событиями второго дня саммита НАТО в Вильнюсе

08:05 Угроза для Тихоокеанского региона. Безопасность Украины — не единственный серьезный вопрос, стоящий на повестке дня саммита НАТО — CNN

Присутствие четырех лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона на саммите НАТО в Вильнюсе свидетельствует о том, что Украина — не единственный серьезный вопрос безопасности, стоящий на повестке оборонительного альянса, сообщает CNN.

В состав азиатско-тихоокеанского контингента партнеров НАТО на саммите входят премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

Все четыре страны выразили мнение, что произошедшее в Украине не может произойти в Тихоокеанском регионе.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, автократические страны, включая Китай, смотрят на действия России в Украине и «взвешивают расходы и выгоды от наступательных действий».

Во вторник, 11 июля, альянс отметил эти опасения, несколько раз упомянув Китай в коммюнике, где говорится, что заявленные Пекином амбиции представляют собой «системные вызовы» для «евроатлантической безопасности».

07:13 Главные события второго дня саммита НАТО:

09:00 — заседание лидеров стран НАТО вместе с партнерами из стран Индо-Тихоокеанского региона ( Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия), Швецией и ЕС

Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия), Швецией и ЕС 12:35 — совместная пресс-конференция Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга



13:00 — заседание Совета Украина-НАТО

15:30 — пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам саммита

00:57 В ЕС работают над планом долгосрочной военной помощи Украине — Politico

Европейская служба внешних связей разработала план долгосрочной военной помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на проект документа во вторник, 11 июля.

По данным издания, план включает обеспечение регулярных поставок оружия Украине, продолжение обучения военных, обмен разведданными и помощь с установлением контактов между украинскими и европейскими оборонными компаниями.