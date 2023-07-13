Саммит НАТО сформировал фундамент безопасности Украины — Зеленский 13 июля, 03:28 Владимир Зеленский и лидеры стран НАТО (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые за время независимости сформирован фундамент безопасности Украины.

«Это конкретные гарантии безопасности, подтвержденные топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень Большой семерки. На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими», — заявил президент.

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Он подчеркнул, что на саммите «убрали какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО».

«Никогда раньше слова „вы равны среди равных“ для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают, что это факт. Равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой. И вступлением в НАТО», — заявил глава государства.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.

Инфографика: NV