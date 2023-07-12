В Госдепе США объяснили, почему Украина не может стать членом НАТО прямо сейчас 12 июля, 11:26 Мэтью Миллер (Фото:Скриншот видео U.S. Department of State/Youtube)

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга объяснил, что вступление Украины в НАТО прямо сейчас нецелесообразно. Весомой причиной этого является то, что это «мгновенно бы втянуло США в войну с Россией».

Об этом сообщает Голос Америки.

Однако он заверил, что НАТО продолжает придерживаться политики «открытых дверей» и Украину пригласят в НАТО тогда, когда все условия будут выполнены, несмотря на требования России.

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«Одна из вещей, которые Россия говорила до начала этой войны — то, что они решительно выступали против вступления Украины в НАТО и хотели получить железное обязательство, что Украина никогда не присоединится к НАТО. Мы четко заявили, что это не рассматривается, что мы придерживаемся политики „открытых дверей НАТО“. Мы подчеркиваем это обязательство сегодня. Мы четко заявили, что Украина станет членом НАТО», — заявил Миллер.

Он также добавил, что отмена плана действий по членству (ПДЧ) является признанием успехов, которые Украина сделала за последние несколько лет и означает, что она становится все более интегрированной с НАТО.

«Украина становится все более интегрированной, в частности, политически с НАТО. Вы видели как НАТО тренирует украинские силы, как НАТО предоставляет военные системы», — сказал Миллер.

Среди условий, которые нужно выполнить Украине для присоединения к НАТО, Миллер отметил укрепление демократии и антикоррупционной реформы и добавил, что Украина уже сделала существенный прогресс в реформах демократизации и армии.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».