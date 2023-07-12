При одном условии. Зеленский заявил, что украинские войска смогут охранять страны НАТО 12 июля, 22:07 Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что украинские военные будут способны защитить членов Альянса (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские военные могут участвовать в защите стран НАТО после того, как Украина вступит в Альянс.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

«Как раз партнеры понимают, что у нас мощная армия, и когда мы будем в НАТО, то наши военные, разумеется, с военным опытом — вот они, уверен я, могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать безопасность на территориях других натовских государств», — сказал Зеленский.

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На вопрос о том, как он относится к размещению войск Альянса в Украине, глава украинского государства ответил, что сейчас в этом не заинтересованы ни НАТО, ни Украина.

«Я считаю, что в этом случае наших вооруженных сил достаточно. Вопрос — в конкретном оружии натовского образца», — резюмировал Зеленский.

Ранее президент Польши Анджей Дуда не исключил, что его страна может отправить в Украину польских миротворцев в случае прекращения огня.



Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.