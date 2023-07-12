Кулеба заявил, что условия для членства Украины в НАТО неизвестны 12 июля, 09:36 По словам Кулебы, нет ясности относительно условий будущего членства в НАТО для Украины (Фото:Henry Nicholls/Pool via Reuters)

Условия для членства Украины в НАТО неизвестны, в этом вопросе нет ясности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

«Вот в этом и проблема. То есть, когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция — есть какие-то условия, которые нужно выполнить», — пояснил он.

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Кулеба отметил, что Киев продолжит работать с союзниками для того, чтобы все не замерло на месте, «а мы двигались вперед».

Министр пояснил, что наиболее консервативно настроенными по поводу будущего членства Украины в НАТО были США и Германия, однако ест нюансы.

«Зная много нюансов того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово „приглашение“ вообще появилось в тексте. Не в той формулировке, которая нас удовлетворяет, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не оказывала этому сопротивления. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое», — резюмировал Кулеба.

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В опубликованном совместное коммюнике по Украине страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. В документе отмечают, что Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении реформ на пути к будущему членству.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом Украине нужно выполнять «один шаг, а не два».

«У нас также есть условия, частично заложенные в статье 10 в Вашингтонском договоре НАТО. И конечно члены Альянса должны оценить, полностью ли выполнены условия», — сказал генсек.

На вопрос, какие условия Украина еще не выполнила, чтобы получить предложение в НАТО, Столтенберг сказал: «Нужно понять, на каком этапе Украина модернизировала свои военные институты и на каком этапе борьба с коррупцией».