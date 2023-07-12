«Делают плохо нам». Песков прокомментировал планы стран-членов НАТО предоставить гарантии безопасности для Украины 12 июля, 13:10 Пресс-секретарь Путина Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via Reuters)

На фоне саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя гарантии безопасности Украине от стран НАТО, заявил, что они «делают плохо» России.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости.

По его словам, предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, страны НАТО посягают на безопасность РФ, а кремлевский режим «надеется» на мудрость стран Запада.

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«Они делают плохо нам, что мы будем учитывать и из чего будем исходить», — сказал Песков.

Президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран G7 сделают «важное заявление» о дополнительной помощи Украине в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Агентство Bloomberg также сообщало, что страны G7 скоро могут договориться об индивидуальных гарантиях безопасности для Украины. Они будут касаться сферы безопасности для усиления обороноспособности Украины и сдерживания российской агрессии в будущем.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».