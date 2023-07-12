Кроме беспилотников Black Hornet, Норвегия передаст Украине две установки NASAMS

12 июля, 16:06
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ЗРК NASAMS (Фото:Forsvarsdepartement/Twitter)

ЗРК NASAMS (Фото:Forsvarsdepartement/Twitter)

Норвегия передаст украинской армии две установки ЗРК NASAMS и запасные части к ним, сообщил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.

«Норвегия передает Украине пакет для поддержки NASAMS, содержащий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части», — цитирует Грама Минобороны Норвегии в Twitter.

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Министр добавил, что это приведет к обеспечению выносливости и гибкости работы уже предоставленных систем ПВО Украины.

Инфографика: NV
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Ранее Грам сообщал, что Норвегия передаст Украине еще 1000 разведывательных беспилотников Black Hornet.

11 июля в Норвегии заявили, что увеличивают военную помощь для Украины в четыре раза — до 10 млрд норвежских крон (более 35,13 млрд грн).

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Норвегия ЗРК NASAMS

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