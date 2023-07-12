Кроме беспилотников Black Hornet, Норвегия передаст Украине две установки NASAMS
ЗРК NASAMS (Фото:Forsvarsdepartement/Twitter)
Норвегия передаст украинской армии две установки ЗРК NASAMS и запасные части к ним, сообщил норвежский министр обороны Бьорн Арильд Грам.
«Норвегия передает Украине пакет для поддержки NASAMS, содержащий два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запасные части», — цитирует Грама Минобороны Норвегии в Twitter.
Министр добавил, что это приведет к обеспечению выносливости и гибкости работы уже предоставленных систем ПВО Украины.
Ранее Грам сообщал, что Норвегия передаст Украине еще 1000 разведывательных беспилотников Black Hornet.
11 июля в Норвегии заявили, что увеличивают военную помощь для Украины в четыре раза — до 10 млрд норвежских крон (более 35,13 млрд грн).