Есть только план А. После саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, не быстрее — Дмитрий Кулеба 12 июля, 16:35 Дмитрий Кулеба (Фото:Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на отсутствие приглашения Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе, Киеву не нужен план Б в вопросе дальнейших отношений с Альянсом.

В интервью Настоящему времени его спросили, как ответ союзников в итоговом коммюнике Вильнюсского саммита на евроатлантические амбиции Украины повлияет на дальнейшие отношения между Альянсом и Украиной, есть ли план Б.

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«Да нет. Есть план А — членство Украины в НАТО. Вопрос только в том, чтобы как можно скорее пройти этот путь. Еще раз подчеркну: после саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, но не стал быстрее», — ответил Кулеба.

Он заявил, что Украина должна реализовать решение Вильнюсского саммита таким образом, чтобы ускорить свою интеграцию в НАТО.

«Нам не нужен никакой план Б. Мы уже в эту штуку играли в истории Украины много лет назад. Нам нужно членство в НАТО… Это неизбежный исторический процесс. Но вопрос в том, что кто-то хочет, чтобы это произошло спустя много лет, а мы хотим, чтобы это произошло намного быстрее. И в конце концов, я думаю, что будет именно так, как мы хотим», — пояснил министр.

Саммит НАТО в Вильнюсе — последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».