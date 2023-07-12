«Будем приветствовать». США не против военной помощи Украине от Южной Кореи

12 июля, 08:55
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Мэттью Миллер (Фото:www.state.gov)

Мэттью Миллер (Фото:www.state.gov)

Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не против военной помощи Украине от Южной Кореи.

Отвечая на вопрос, хотят ли США, чтобы Южная Корея предоставила Украине летальное оружие, Миллер сказал, что США будут приветствовать любую страну, которая решит оказать поддержку.

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«Я скажу, что мы будем приветствовать любую страну, которая решит оказать поддержку, будь то поддержка безопасности, экономическая поддержка или другая поддержка Украине в этом конфликте, но мы всегда признаем, что это суверенные решения каждой страны», — сказал он на брифинге.

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По информации СМИ, Южная Корея пока не решается поставлять Украине летальное оружие, но пообещала оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Южная Корея Война России против Украины

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