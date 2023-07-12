Зеленский назвал три приоритетных вопроса, которые обсудит во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля, 10:24 Зеленский назвал три приоритетных вопроса, которые обсудит во время второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (Фото:REUTERS / Spasiyana Sergieva)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритетных вопроса, которые будут затронуты во время второго дня саммита НАТО в среду, 12 июля, с лидерами стран-членов Альянса.

Об этом он сказал перед вторым днем саммита Альянса в Вильнюсе.

По словам Зеленского, первый из этих вопросов — это новые пакеты военной помощи для Украины и вооружения для поддержки Вооруженных сил на поле боя.

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Второй вопрос, который хочет обсудить глава государства, — это приглашение Украины в НАТО.

«Мы хотим быть на одной волне со всеми… На сегодня то, что мы слышим и понимаем, — это то, что мы получим это приглашение, когда позволят меры безопасности, поэтому я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вещи», — заявил Зеленский.

Он добавил, что третий вопрос, о котором Украина «будет говорить сегодня и за который будет бороться» — это гарантии безопасности на пути в НАТО.

Ранее сообщалось, что Зеленский запланировал ряд встреч с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

Он также отмечал, что первым приоритетом будет оборона Украины.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».