«Люди хотят видеть благодарность. Мы не Amazon». Министр обороны Британии отреагировал на критику Зеленского 12 июля, 14:01 Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, комментируя критику президента Владимира Зеленского из-за отсутствия приглашения и четких сроков вступления в НАТО.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Уоллеса, на фоне желания украинцев быстро получить всю возможную помощь «не всегда говорят, что они благодарны за ту, которую получили».

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«Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов вооружений, а повторные требования со стороны Запада могут привести к отторжению некоторых ключевых электоратов», — добавил британский министр.

Уоллес рассказал, как в прошлом году приезжал в Украину, чтобы получить перечень необходимого оружия: «Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы получить список», — заявил он.

В то же время министр обороны понимает, что Зеленский, по его словам, обращался к своей публике, а финальное соглашение саммита «стало хорошим для Украины».

Президент Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

В коммюнике по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе указано, что будущее Украины в Альянсе, но она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

12 июля Зеленский провел переговоры с несколькими союзниками, которые пообещали новые поставки оружия, а также примет участие в инаугурационном заседании Совета Украина — НАТО.

Инфографика: NV