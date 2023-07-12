Диктатор просчитался. Байден отметил ошибку Путина в отношении НАТО 12 июля, 21:51 Джо Байден во время выступления в Вильнюсе (Фото:Белый дом/Youtube)

В среду, 12 июля, президент США Джо Байден в Вильнюсе после саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что российский диктатор Владимир Путин вооруженной агрессией против Украины надеется, что Альянс распадется, однако он ошибается.

Об этом Байден сказал во время выступления в Вильнюсе.

Он отметил, что Путин сделал ставку на распад НАТО еще год назад, когда начал полномасштабное вторжение своих войск в Украину.

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«Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми… Он ошибся», — подчеркнул президент США.

Байден подчеркнул, что Североатлантический альянс сильнее, чем когда-либо.

Президент США высказал свое мнение о том, что Украина защищает свою территорию «с невероятным достоинством» и «остается несокрушимой».

По словам Байдена, Путин в дальнейшем продолжает сомневаться в устойчивости Альянса, однако такое мнение является ошибочным.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Глава государства подчеркнул, что встреча была «очень хорошей и сильной» и длилась как минимум вдвое дольше, чем планировалось.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите НАТО в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».

12 июля Зеленский заявил, что убежден в том, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.

Лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.