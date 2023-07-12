Безопасность Украины — не единственный серьезный вопрос, стоящий на повестке саммита НАТО — CNN 12 июля, 07:33 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Присутствие четырех лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона на саммите НАТО в Вильнюсе свидетельствует о том, что Украина — не единственный серьезный вопрос безопасности, стоящий на повестке оборонного альянса, сообщает CNN.

В состав азиатско-тихоокеанского контингента на переговорах НАТО входят премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

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Все четыре страны выразили мнение, что то, что произошло в Украине, не может произойти в Тихоокеанском регионе.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, автократические страны, включая Китай, смотрят на действия России в Украине и «взвешивают затраты и выгоды от наступательных действий».

Во вторник, 11 июля альянс подчеркнул эти опасения, несколько раз упомянув Китай в жестком коммюнике, опубликованном в середине двухдневного саммита, в котором говорится, что заявленные Пекином амбиции представляют собой «системные вызовы» для «евроатлантической безопасности».

CNN пишет, что возможно, лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона стремятся к более активному участию в деятельности альянса, однако единого мнения о том, какую роль НАТО должно играть в Тихоокеанском регионе, нет.



Столтенберг и другие хотели бы, чтобы НАТО открыло офис связи в Японии для более тесного общения со своими тихоокеанскими партнерами. Однако президент Франции Эммануэль Макрон выступает против такого плана и, по данным японской общественной вещательной компании NHK, проинформировал генерального секретаря о своем несогласии.

Позиция Франции объясняется тем, что НАТО — это североамериканский и европейский, а не глобальный альянс.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».