В ЕС работают над планом долгосрочной военной помощи Украине — Politico 12 июля, 00:57 Флаги Украины и ЕС перед эмблемой НАТО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Европейская служба внешних связей разработала план долгосрочной военной помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на проект документа во вторник, 11 июля.

По данным издания, план включает обеспечение регулярных поставок оружия Украине, продолжение обучения военных, обмен разведданными и помощь с установлением контактов между украинскими и европейскими оборонными компаниями.



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В проекте документа также сказано, что членство Украины в ЕС «само по себе будет обязательством в сфере безопасности». Для этого блок должен обеспечить долгосрочную и стабильную финансовую поддержку для восстановления Украины, пишет Politico.

Издание отмечает, что проект в основном является резюме усилий, которые ЕС уже принимает для поддержки Украины, но все вместе они «примечательны своим масштабом и долгосрочностью» и фактически проедусматривают миллиарды потенциальной помощи Киеву в ближайшие годы.

«ЕС как организация по своей природе ограничена в военных возможностях. Хотя блок может оказывать помощь, в частности, в военной подготовке и обучении, он не может фактически предоставить Украине оружие. Вместо этого Брюссель поощряет страны ЕС отправлять собственные вооружения, предлагая частично компенсировать такие пожертвования», — сказано в материале.

В документе предполагается, что такая система возмещения может стать основой долгосрочной поддержки Украины Евросоюзом. Согласно плану, официальные лица ЕС скоро предложат план создания специального фонда для помощи Украине до 2027 года.

Со временем, сказано в документе, фонд должен перейти от возмещения расходов на боеприпасы к субсидированию совместных закупок оружия ЕС и «более сложных и дорогих систем вооружений». Проект, в частности, предлагает ЕС «софинансировать» закупки странами блока ракет и истребителей для укрепления ПВО Украины.

«Чем больше мы будем говорить о долгосрочных обязательствах, тем больше мы сможем послать Путину сигнал о том, что он не может рассчитывать на усталость Европы из-за выборов или по какой-либо другой причине», — заявил один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

В материале Politico также сказано, что такие крупные западные державы, как США, Великобритания, Германия и Франция, работают над собственным «зонтиком» безопасности для Украины, который позволит другим странам присоединиться и взять на себя обязательства по долгосрочной военной помощи Киеву. НАТО разрабатывает план по модернизации ВСУ и подготовки Украины к вступлению в Альянс.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 скоро могут договориться об индивидуальных гарантиях безопасности для Украины.



По информации Financial Times, на саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля будет подготовлена совместная декларация по обязательствам западных стран в отношении Украины.