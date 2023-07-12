Зеленский о гарантиях стран G7: Могут стать «зонтиком безопасности» для Украины 12 июля, 14:24 Зеленский заявил, что если гарантии безопасности стран G7 будут приняты, то будет говориться о их действии по пути в НАТО (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Гарантии безопасности стран G7 могут стать «зонтиком безопасности» для Украины в случае их принятия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях саммита Альянса в Вильнюсе.

«Если сегодня G7 согласится на первую крупную декларацию гарантий безопасности, то это будет конкретный факт. Потому что в гарантиях безопасности там написано, что эти гарантии действуют по пути в НАТО. И это очень важно. Это будет очень конкретный сигнал», — отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что это будут не дополнительные гарантии.

«У нас нет реальных гарантий безопасности от наших партнеров — я имею в виду, юридических. У нас есть фактические гарантии безопасности — финансовые, санкционные, и это действительно помощь и обороне. Очень важно, что это может стать первым юридическим документом, который символизирует, что у нас есть такой „зонтик“, „зонтик безопасности“, а уже затем Украина будет иметь документы по двухсторонним отношениям с каждым из государств-гарантов безопасности», — резюмировал украинский президент.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран G7 сделают «важное заявление» о дополнительной помощи Украине в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Агентство Bloomberg также сообщало, что страны G7 скоро могут договориться об индивидуальных гарантиях безопасности для Украины. Они будут касаться сферы безопасности для усиления обороноспособности Украины и сдерживания российской агрессии в будущем.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу альтернативных гарантий безопасности. Он отметил, что хочет увидеть детали и «цену» предлагаемой поддержки.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский. Он уже провел ряд встреч, в частности, с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

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В опубликованном совместное коммюнике по Украине страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. В документе отмечают, что Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении реформ на пути к будущему членству.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом Украине нужно выполнять «один шаг, а не два».