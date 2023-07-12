Резников обеспокоен гарантиями безопасности, которые собираются предложить страны G7, и хочет узнать их «цену» 12 июля, 12:25 Алексей Резников (Фото:Резников Алексей / Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил обеспокоенность по поводу альтернативных гарантий безопасности «в израильском стиле», которые должны предложить лидеры G7 в среду, 12 июля.

Об этом он заявил в комментарии Telegraph, добавив, что хочет увидеть детали и «цену» предлагаемой поддержки.



«После Будапештского меморандума мы не будем верить бумагам без какой-либо стоимости», — заявил он.

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Будапештский меморандум — соглашение, которое было подписано в 1994 году между Великобританией, США и Россией, и предоставляло Украине гарантии безопасности в обмен на то, что она избавится от ядерного оружия. В соглашении говорилось о том, что Москва не будет нападать на Украину и не будет угрожать ей финансово после приобретения ею неядерного статуса.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран G7 сделают «важное заявление» о дополнительной помощи Украине в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Агентство Bloomberg также сообщало, что страны G7 скоро могут договориться об индивидуальных гарантиях безопасности для Украины. Они будут касаться сферы безопасности для усиления обороноспособности Украины и сдерживания российской агрессии в будущем.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».