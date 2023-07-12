Зеленский оценил итоги саммита НАТО и рассказал, когда Украина станет членом Альянса 12 июля, 14:08 Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Какпер Пемпель)

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках саммита Альянса в Вильнюсе подчеркнул, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока идет война, но «понимает», что вступление состоится, когда будет безопасно на ее территории.

«Украина понимает, что не может быть членом НАТО пока идет война. Мы со многими сегодня встречались, Украина будет членом НАТО когда действительно соответствующие будут условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле», — заявил президент.

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Он подчеркнул, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошие, «но если бы было приглашение в НАТО — они были бы идеальны».

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Глава государства также добавил, что вступление Украины в военный блок является прежде всего безопасностью европейского континента и Восточного фланга НАТО и подчеркнул, что Украина нужна НАТО не меньше, чем НАТО Украине.

Зеленский заявил, что «конкретным успехом» для Украины станут гарантии безопасности, которые сегодня могут утвердить страны G7.

Саммит НАТО в Вильнюсе — последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».