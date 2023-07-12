«Понимаю недовольство и нетерпение». Министр обороны Германии ответил на критику со стороны Зеленского в адрес НАТО 12 июля, 10:18 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в адрес Альянса, которая прозвучала в первый день саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает ARD.

«Все говорят, что будущее Украины — в НАТО, как только закончится война, — сказал Писториус.

По его словам, Украина имеет обязательства по членству в НАТО — и это также понятно Зеленскому.

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Министр заявил, что выдвинутые условия были совершенно нормальными.

«Все это — нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО», — сказал Писториус.

По словам министра, он понимает «недовольство и нетерпение» Украины.

«Я понимаю недовольство и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я ей полностью сочувствую», — сказал он.

11 июля президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас страны НАТО обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства. По его словам, это может показывать неготовность сделать оба шага.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».