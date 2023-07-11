Украина вступит в НАТО без ПДЧ — Столтенберг 11 июля, 18:05 NV

Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия», заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга по итогам переговоров членов Альянса.

Столтенберг также анонсировал такие решения по Украине:

новая многоцелевая программа помощи Украине для восстановления сектора безопасности и обороны;

создание Совета НАТО — Украина, где партнеры будут встречаться « на равных». Первая встреча пройдет 12 июля с участием президента Владимира Зеленского;

на равных». Первая встреча пройдет 12 июля с участием президента Владимира Зеленского; без ПДЧ вступление Украины в НАТО будет состоять не из двух, а из одного этапа.

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По словам генсекретаря, сейчас Украина «намного ближе к НАТО», чем в 2008 году.

Агентство Reuters ранее со ссылкой на источники среди дипломатов сообщило, что союзники по НАТО согласовали формулировку итоговой декларации саммита по будущему членству Украины. Столтенберг подтвердил эту информацию.

По данным Reuters, в декларации будет сказано, что НАТО сможет направить приглашение Украине, «когда союзники согласятся и будут выполнены условия».

Президент Владимир Зеленский ранее резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировку относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.



Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

