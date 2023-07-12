«Самый несуразный из документов». Мировые СМИ развенчивают попытки стран НАТО подать коммюнике саммита как шаг вперед для Украины 12 июля, 12:00 Сюжет NV Премиум Владимир Зеленский на саммит НАТО в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Хотя саммит НАТО в Вильнюсе длится два дня, уже 11 июля Украина услышала главный для себя ответ: в итоговом коммюнике саммита Альянс не смог предложить Киеву ни четких условий, ни понятных сроков членства, хотя и исключил требование о ПДЧ.

Еще до того, как вечером 11 июля был обнародован текст главного документа Вильнюсского саммита НАТО, лидеры стран Альянса уверяли, что предоставят Украине «сильный и четкий» сигнал о поддержке. Однако несмотря на создание Совета Украина-НАТО, индивидуальные обещания стран увеличить помощь Украине и поддерживать ее годами, мировые СМИ не питают иллюзий: на саммите НАТО победила позиция президента США Джо Байдена, который был главным оппонентом четких обещаний о членстве Украины.

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NV собрал выдержки из нескольких материалов влиятельных иностранных СМИ по итогам первого дня саммита НАТО.

The Guardian развенчивает попытки стран НАТО подать коммюнике саммита как шаг вперед для Киева и прямо называет решение первого дня саммита неудачей для Украины, поскольку в подписанной лидерами стран НАТО декларации нет «ни четкого графика, ни четких условий для ее возможного членства». «Формулировки коммюнике отражают оппозицию со стороны Германии и США относительно того, что слишком твердая приверженность [быстрому вступлению Украины] может спровоцировать эскалацию со стороны России, и если Украине позволят присоединиться к Альянсу, пока конфликт продолжается, это может в конечном итоге втянуть НАТО в войну против Москвы», — пишет издание.